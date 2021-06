Zeman: “Contento per Immobile, Verratti e Insigne. Italia? Per me è dall’inizio la favorita numero uno”

Mentre si attende il suo ritorno, per la quarta volta, sulla panchina del Foggia, Zdeněk Zeman, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista dove gli argomenti sono stati tanti: dai nuovi arrivi sulle panchine della Serie A, alla Nazionale Italiana impegnata ad Euro2020. Sia la Lazio che la Roma hanno cambiato allenatore, con l’arrivo di Maurizio Sarri, sponda biancoceleste, e José Mourinho, sponda giallorossa. Queste le sue parole proprio su loro due: “Mi auguro che vadano tutti e due bene. Entrambi non possono vincere, ma fare bene in una piazza come Roma è importante per la gente che da tanti anni aspetta un successo che non arriva”.

La Nazionale di Roberto Mancini sta facendo sognare i tifosi Azzurri, con una fase a gironi superata alla grande. Ora arriva il difficile, già da sabato, quando in quel di Wembley, gli Azzurri affronteranno L’Austria agli Ottavi di finale. I protagonisti di questa Italia sono tanti ma, tre di loro, hanno in comune un allenatore: proprio Zdeněk Zeman. Queste le sue parole su Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti, allenati ai tempi di Pescara: “Sono contento che stiano trovando spazio, ci sono anche Florenzi e Barella, che ho avuto a Cagliari con me, anche se in quel periodo serviva più alla Primavera che alla prima squadra. Per me l’Italia è dall’inizio la favorita numero uno. Ci sono avversarie forti, ma sono convinto che questa squadra ha delle qualità per poter lottare con tutti. Mancini li fa giocare bene, se trovi giocatori così di talento è più facile”.

