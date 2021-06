26 giugno 1976, l’ultima gara del Maestro sulla panchina della Lazio

Una data che sicuramente ricordano tutti i più fedeli laziali: 26 giugno 1976, quando Maestrelli per l’ultima volta guidó la Lazio dalla panchina. La società biancoceleste, attraverso la S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, ha ricordato così la giornata dedicata all’indimenticato ed indimenticabile Maestro:

È sabato 26 giugno 1976 e allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Genoa nella sfida valida per la gara 6 del Girone Semifinale B della Coppa Italia 1975/76. I biancocelesti si impongono tra le mura amiche grazie a una potente conclusione da fuori di Re Cecconi. La gara non ha alcun interesse per la classifica; i biancocelesti infatti non sarebbero in nessun caso riusciti a qualificarsi per l’ultimo atto della competizione, al quale accedono Napoli e Verona. La partita ha però una particolare valenza in quanto rappresenta l’ultimo impegno ufficiale di Tommaso Maestrelli sulla panchina della Prima Squadra della Capitale. Nei giorni successivi, infatti, la guida tecnica sarebbe stata affidata a Vinicio. Poi nel dicembre del medesimo anno, il Maestro sarebbe venuto prematuramente a mancare. Così i biancocelesti: Pulici, Ghedin, Martini, Wilson, Polentes, Badiani, Garlaschelli, Re Cecconi (81′ Masuzzo), G.C. Ferrari, Lopez (61′ Brignani), Giordano. A disp.: Moriggi, Di Chiara, Manfredonia. All.: Maestrelli

