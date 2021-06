Avv. Gentile: “La Salernitana è stata ceduta ieri sera al trust. Lotito? Dispiace venderla dopo il risultato ottenuto”

L’avvocato Gianmichele Gentile, legale della Lazio e del Presidente Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio, per parlare della cessione, avvenuta nella serata di ieri, della Salernitana. Queste le sue dichiarazioni: “Il “pacchetto” Salernitana è stato ceduto ieri sera al trust. Ora la Salernitana è nelle mani dei due proprietari delle due società, che lavorano insieme, del trust. Queste due società sono di grosse strutture professionali. Il primo atto era nominare un Advisor per determinare il valore della Salernitana. Una volta conclusa questa perizia, il trust metterà in vendita la Salernitana a quel prezzo e raccoglierà le eventuali manifestazioni di interesse. Ha sei mesi per vendere e, nel frattempo, gestisce la gestisce attraverso l’amministratore, come se fosse socio padrone. Tranne per la proroga dei contratti dei giocatori della Lazio in prestito, tutti gli altri rapporti non devono avere Lotito, società di Lotito o Mezzaroma. C’è una chiusura totale. Ci sono state riunioni e incontri in Federcalcio dove sono stati messi dei paletti. Noi abbiamo eliminato le norme del trust classico. Non c’è nessuna possibilità per Lotito o Mezzaroma di turbare le attività del trust o prendere parte a decisioni.

La Salernitana farà il suo campionato: se i primi sei mesi daranno i risultati che ci si aspetta, da una società che torna in Serie A dopo anni, il valore aumenta e l’interesse sarà più diffuso. La società c’è, ha un patrimonio, diritti televisivi, disponibilità finanziarie, giocatori e allenatore bravi. Chi si vuole avvicinare per fare un affare serio di mercato, troverà materiale per avere interessi. Se non si dovesse vendere in sei mesi, la Salernitana uscirebbe dal campionato come da regolamento. Ma non penso sia possibile che, una volta che viene fatta la stima su un prezzo, con il trust disponibile a vendere, non si venda. Se al trust va bene il prezzo di vendita la vende e Lotito non può dire nulla. Il bilancio della Salernitana è in positivo, prende sette milioni per l’iscrizione al campionato, più 15 milioni di diritti tv, più tutto il merchandising.

Dispiace vendere avendo ottenuto il risultato che si voleva, dopo esser stata portata avanti per dieci anni con impegno da Lotito e Mezzaroma, ma purtroppo è stato obbligato a venderla. L’obiettivo è venderla alla persona giusta e ad un prezzo giusto, che non decide Lotito, ma il trust”.

