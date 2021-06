CALCIOMERCATO- Dalla Spagna: “Felipe Anderson ad un passo dal ritorno alla Lazio”

Il ritorno di Felipe Anderson è solo una voce o qualcosa in più? L’indiscrezione è ormai uscita da mesi ed il popolo laziale sta seriamente pensando al ritorno del brasiliano. Stando al portale spagnolo Todofichajes.com, la Lazio avrebbe avviato le procedure per il possibile rientro del giocatore nella Capitale. Dopo la stagione in prestito al Porto, tornerà a Londra per via della fine del prestito. L’affare tra i biancocelesti ed il West Ham si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro.

