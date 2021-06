CdS | Hysaj aspetta. Angileri chiama

I terzini, la Lazio valuta diverse piste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, molti ritengono l’ufficialità del primo colpo di mercato Hysaj avverrà il 1 luglio, giorno del suo svincolamento. Ieri Tare è arrivato a Milano per cercare di esaudire le richieste di Sarri. In Argentina, il giovane terzino Angileri aspetta solo la Lazio: ” Voglio andare in Italia, accettate l’offerta in arrivo dai biancocelesti nei prossimi giorni“, aveva detto al River. E’ un terzino forte fisicamente e costa 7 milioni. Altri nomi emersi nel corso di questi giorni sono stati quelli di Grimaldo, Tavares e Ludwig Augustinsson.

