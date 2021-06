Euro2020, focolaio Covid tra i tifosi della Finlandia dopo la sfida contro il Belgio in Russia: 86 positivi

L’apertura parziale degli stadi per Euro2020 ha riportato entusiasmo tra i tifosi ma, la situazione sanitaria a causa del Covid, paese per paese, non è del tutto uguale e la prudenza deve restare massima. Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti, 86 tifosi della Finlandia sono risultati positivi al Coronavirus dopo esser rientrati dalla Russia, raggiunta per assistere, a San Pietroburgo, alla sfida della propria Nazionale contro il Belgio. La sfida, valida per la terza giornata della fase a gironi del Gruppo B, si è conclusa con la vittoria per 2-0 da parte del Belgio. I test sono stati fatti alle dogane lungo il confine con la Russia, mentre le analisi sono ancora in corso. Le autorità sanitarie locali hanno suggerito a tutti coloro che erano presenti a San Pietroburgo, di svolgere un test entro 72 ore, facendo notare come il tasso di contagio in Russia era 20 volte più alto rispetto a quello della Finlandia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: