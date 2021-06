GdS | Trust presentato da Lotito e adesso tocca ai legali FIGC

La soluzione passa per la società fiduciaria di una banca. Marchetti, ex generale della Finanza, amministratore unico: è stato candidato in Lega dal patron della Lazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, trovato il trust per gestire la Salernitana, adesso spetta alla Federcalcio giudicare l’idoneità per l’iscrizione al campionato di Serie A. A poche ore dalla scadenza, diffuso il comunicato di concedo in cui la vecchia proprietà dichiara “di aver trasferito le partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale dell’Us Salernitana 1919 al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni“. Nella nota si legge anche che il generale Ugo Marchetti, vice comandante della Guardia di Finanza, viene nominato amministratore unico. Lo stesso Marchetti che Lotito candidò alla presidenza della Lega di A nel 2017. Il trustee, cioè il gestore del trust, è invece una società fiduciaria di un gruppo bancario. Insomma, la Salernitana dovrebbe ripartire da una banca e un generale. Ma ora la parola spetta alla Figc. Nelle prossime ore si dovranno capire due cose: la verifica sui meccanismi di indipendenza del trust e il limbo in cui vivrà la società prima che si compia tutta la road map verso la cessione.

Il 12 luglio si discuterà al Collegio di garanzia, il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva il suo ricorso contro la condanna a 12 mesi per la vicenda dei tamponi. Le stesse ore in cui il consiglio federale, da cui risulta sospeso proprio per i verdetti di primo e secondo grado, dirà la parola finale sull’ormai famoso trust.

