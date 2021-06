Il Tempo | Si muove Tare. Piace Orsolini

Il ds a Milano per incontrare agenti e intermediari. Angileri vicino.

Come riportato da Il Tempo, Tare a Milano per iniziare le prime trattative: la priorità è mettere a disposizione di Sarri due esterni d’attacco prima del ritiro ad Auronzo di Cadore. Molto gradito al tecnico biancoceleste Orsolini del Bologna, sarebbe perfetto nel 4-3-3. L’accordo con il calciatore non sarebbe un problema, più complicato convincere il Bologna. I rossoblù non sono disposti a farlo partire per una cifra inferiore ai 20 milioni, servirà inserire delle contropartite nell’affare. Da non trascurare poi le piste di Julian Brandt, Mattia Zaccagni, Felipe Anderson, Callejon, Ilicic e Jovetic.

Si cerca poi un accordo per la permanenza a Roma di Andreas Pereira con un rinnovo di prestito dal Manchester United. Rimanendo a centrocampo, c’è stata l’apertura da parte dell’agente di Torreira per un ritorno in serie A: “Lucas ha voglia di riabbracciare il campionato italiano per tornare a dimostrare il suo valore. L’Arsenal ha capito la situazione e ci verrà incontro“.

In uscita si cerca di capire se Muriqi rimarrà come alternativa di Immobile o se lascerà la Capitale. Intanto dall’Argentina danno per chiusa la trattativa per il laterale sinistro Angileri (7 milioni di clausola) ma dalla Lazio non arrivano conferme.

