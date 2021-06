Italia-Austria 2-1, Mancini: “C’è stata fatica ma siamo stati bravi, il primo tempo abbiamo dominato”

Al termine della partita tra Italia ed Austria, vinta dagli azzurri 2-1, il ct della nazionale Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata difficile, l’Austria ti fa giocare male. Il primo tempo abbiamo dominato, poi siamo calati. Ma siamo stati bravi a vincere. E’ la quarta partita, c’è stata un po’ di fatica. Loro pressano e ti danno giocar male, ma nel primo tempo dovevamo essere più precisi nell’ultimo passaggio. A Monaco mi porto il fatto che i ragazzi hanno voluto vincere a tutti i costi questa partita, dopo che erano molto stanchi. Noi eravamo stanchi e non riuscivamo a rimanere alti come nel primo tempo, il gol subito potevamo anche non prenderlo“.

