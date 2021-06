Italia-Austria 2-1, partita intera con assist per Acerbi ed 80 minuti per Immobile

La partita valida per gli ottavi di Euro 2020 tra Italia ed Austria, vinta dagli azzurri ai supplementari con il risultato di 2-1, ha visto i due giocatori della Lazio Immobile ed Acerbi scendere in campo per una buona fetta di partita: il primo ha giocato per 80 minuti, lasciando poi spazio a Belotti, mentre il secondo ha giocato tutti i 120 minuti della partita, fornendo anche l’assist per il gol del 2-0 a Matteo Pessina, con un ottimo lavoro davanti la porta avversaria.

