Italia-Austria affidata all’arbitro Taylor. Il designatore UEFA Rosetti: “È un direttore di gara eccellente, sta facendo un grande torneo”

L’ottavo di finale di questa sera che vedrà sfidarsi gli azzurri di Mancini e l’Austria, verrà diretto dall’arbitro inglese Anthony Taylor. Sulla sua scelta si è espresso Roberto Rosetti, ex arbitro e oggi designatore UEFA, che si è espresso così al Corriere dello Sport: “È un grande arbitro, è stato designato per una partita importante come Italia-Austria, come lo sono anche le altre sette. È un direttore di gara eccellente, sta facendo un grande torneo, anche dal punto di vista tecnico, è in gran forma. Non ci sono altri motivi per la sua designazione“.

