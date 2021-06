Italia-Austria 2-1, azzurri ai quarti: partita risolta ai supplementari

Terminato in pareggio il primo tempo della sfida di Wembley tra Italia ed Austria in una partita che ha visto gli azzurri avere il controllo della gara creando occasioni e colpendo anche un clamoroso palo con Immobile, che ci ha provato dalla lunga distanza.

Nel secondo tempo meglio l’Austria rispetto al primo tempo, che ha trovato davanti a sé un’Italia non più in grado di essere pericolosa. Al gol annullato ad Arnautovic e ad alcuni attacchi della squadra austriaca l’Italia non è stata brava a fornire una risposta adeguata. Si andrà ai supplementari.

Nei tempi supplementari la nazionale italiana ha fatto tutto ciò che non le era riuscito nei primi 90 minuti: poco dopo l’inizio del primo supplementare ha segnato Chiesa con un gran gol di sinistro dopo una finta con cui si è liberato del difensore, a cui sono seguiti il gol di Pessina arrivato su un ottimo lavoro di Acerbi che ha tenuto palla davanti la porta avversaria ed ha servito il centrocampista dell’Atalanta ed il gol di Kalajdzic che ha accorciato le distanze a 5 minuti dalla fine.

