La Repubblica | Marusic inquieto il club: “Rinnoverà”. Il colpo Romero

Ciro e Acerbi a Wembley, la spinta dei tifosi. Dopo Moro, il 16enne Luka, talento dalla Spagna.

Come riportato da La Repubblica, Immobile e Acerbi titolari stasera nella gara degli Euro2020 contro l’Austria. Pilastri della squadra di Sarri, così come Luis Alberto e Marusic: già previsto un prolungamento di contratto per il centrocampista, mentre per il laterale ci sarà da lavorare. La distanza tra la domanda e l’offerta è di circa 500 mila euro, da Formello sono fiduciosi ”Marusic rinnoverà”.

Fissato l’appuntamento tra i suoi agenti e il ds Tare, che ieri era a Milano per cedere esuberi e poi chiudere la trattativa con Hysaj: arriverà a zero dal Napoli e firmerà fino al 2026 (2 milioni annui). Dopo il primo colpo di mercato, la Lazio si concentrerà sugli esterni d’attacco (Brandt e Orsolini, i primi nomi sulla lista). Un’altra ala per Sarri sarà Raul Moro, 18enne spagnolo quest’anno utilizzato in Primavera. Salirà con i grandi, mentre con gli aquilotti di Calori andrà il baby talento Luka Romero. L’argentino viene dal Maiorca e ha esordito già in prima squadra, è considerato uno dei più limpidi talenti del 2004.

È stato fissato al 12 luglio il ricorso della Lazio al Collegio di Garanzia del Coni per il processo tamponi: la data però potrebbe essere posticipata, sempre rimanendo nel mese di luglio

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: