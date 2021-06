SOCIAL | Lucas Leiva si vaccina: “Sensazione unica, il vaccino salva la vita” | FOTO

Anche Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, si è vaccinato contro il Coronavirus. A comunicarlo è stato proprio il brasiliano, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, nel quale ha pubblicato una sua foto mentre gli viene somministrata la dose di vaccino. L’immagine è accompagnata dal messaggio che recita: “Sensazione unica! Sono circa 2 anni che stiamo combattendo contro questo virus e credo davvero che un modo per sconfiggerlo sia vaccinarsi. Non scegliere quale vaccino prendere, ma cogli l’occasione che stai avendo per sconfiggere questo virus che ha già preso tante persone. Il vaccino salva la vita!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

