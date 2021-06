Calciomercato, dall’Argentina: Hincapiè vicino alla lazio

La partenza della nuova stagione si avvicina sempre più con i rumors di mercato che impazzano senza sosta in casa Lazio. Oltre ai profili di Hysaj, Brandt e Felipe Anderson sui quali la Lazio starebbe lavorando con maggiore insistenza, sarebbe vicino ai biancocelesti anche il classe 2002 Hincapiè, attualmente in forza agli argentini del Tallares che potrebbe però arrivare presto in Italia. A riferire la notizia i media sudamericani che, inoltre, rimarcano anche le dichiarazioni di qualche giorno fa del presidente del club argentino il quale aveva dichiarato di essere a buon punto nella trattativa con una società italiana. Dopo tante parole, un nuovo centrale difensivo potrebbe presto sbarcare a Roma.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: