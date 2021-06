CALCIOMERCATO – Maksimovic offerto alla Roma, ma vuole rinnovare col Napoli: Lazio alla finestra

Sono ore calde per il futuro calcistico di Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli, andrà in scadenza il prossimo primo luglio, e il suo destino sembrerebbe ormai lontano dalla Società partenopea. Motivo per cui, è stato per molto tempo accostato alla Lazio, sopratutto dopo l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, che o rivorrebbe alla sua corte. Come per terzino azzurro Hysaj, quello di Maksimovic sembrava essere un affare in dirittura d’arrivo per i biancocelesti, interessati al profilo del serbo e convinti della convenienza dell’operazione. Gli accordi però non sono ancora mai arrivati, e per Hysaj e per Maksimovic, motivo per cui quest’ultimo starebbe spingendo per rinnovare con il Napoli. È quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo cui la permanenza in azzurro sarebbe la priorità per il centrale. Nel frattempo, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’agente di Maksimovic avrebbe offerto il suo assistito alla Roma. La Lazio attende alla finestra, nuovi sviluppi.

