ESCLUSIVA | Play-out Primavera1, il responsabile del settore giovanile del Bologna Corazza: “Lazio squadra temibile. Dei biancocelesti mi piace Raul Moro, ma non solo”

Novanta minuti, massimo centoventi, e poi la Lazio Primavera conoscerà il proprio destino dopo una stagione travagliata. Archiviato il pareggio interno per uno a uno nell’andata del play-out contro il Bologna, i biancocelesti martedì pomeriggio a Casteldebole saranno obbligati a cercare l’impresa per mantenere la categoria ed allontanare l’incubo retrocessione. Le speranze salvezza sono legate a un filo, nell’ultimo e decisivo scontro stagionale serve tornare a vincere dopo undici partite o pareggiare almeno due a due contro un Bologna che mercoledì scorso al Fersini ha dimostrato la capacità di saper soffrire e far male in ripartenza. Per esaminare il match d’andati e i temi della sfida di ritorno, LazioPress.it ha contattato il responsabile del settore giovanile rossoblù Daniele Corazza.

Partiamo dal match d’andata tra Lazio e Bologna. Che partita è stata?

“È stata una partita difficile per entrambe le squadre dato che la posta in gioco era molto alta. Il Bologna è reduce da un brutto finale di campionato, sicuramente non meritava di essere in questa posizione di classifica o, comunque, non meritava di disputare il play-out. Ha concluso la stagione regolare a 27 punti come il Torino, c’è stata la riforma del campionato, ma non meritavamo di essere in questa situazione visto anche il valore espresso dalla squadra nella prima parte del campionato”.

Il Bologna è stato risucchiato in zona play-out nelle ultime giornate mentre la Lazio era consapevole di dover affrontare i play-out già da qualche settimana. Secondo lei, i biancocelesti, almeno mentalmente, hanno preparato meglio l’impegno?

“La Lazio ha preparato il play-out da qualche settimana, da quando ha capito che non avrebbe più raggiunto la quartultima posizione. I biancocelesti, quindi, hanno preparato meglio questa gara, noi, invece, abbiamo sperato fino all’ultimo di ottenere quel punto che ci avrebbe dato la salvezza diretta”.

Nel primo round la Lazio ha fatto la partita preoccupandosi anche, senza però riuscirci, di non subire gol. Che gara si aspetta martedì dai capitolini?

“Dalla Lazio mi aspetto una partita simile all’andata, partirà sicuramente forte. I biancocelesti sono un’ ottima squadra, una formazione competitiva che sicuramente ha avuto una posizione di classifica che non rispecchia la realtà. In ogni caso, a prescindere da come andrà e vista questa difficile stagione Covid, è un peccato che due settori giovanili importanti che stanno lavorando bene come Lazio e Bologna possano ritrovarsi a giocarsi questo finale di stagione”.

Il Bologna, considerato il pareggio del Fersini, potrà giocare, almeno in partenza, con due risultati su tre a disposizione. Crede che i rossoblù disputeranno una gara simile all’andata o magari cercheranno subito il gol del vantaggio?

“Penso che il Bologna darà tutto in campo, questo tipo di partite sono delle finali e quindi può accadere qualsiasi cosa. Le due squadre non devono focalizzarsi su un risultato piuttosto che su un altro, bisogna giocare la propria gara e sperare che la propria squadra stia meglio dell’altra sia fisicamente ma soprattutto mentalmente”.

Passando ai singoli. Se dovesse scegliere due o tre ragazzi della Lazio da portare a Bologna o da consigliare a qualche prima squadra, chi prenderebbe in considerazione?

“La Lazio ha svariati giocatori di prospettiva. Sicuramente in questo campionato non si può evitare di citare Raul Moro, un attaccante che si è messo in evidenza nel corso della stagione. Dietro di lui ce ne sono tanti, mi viene in mente Shehu che ci ha segnato all’andata, Castigliani e poi vorrei anche spendere una parola per il portiere Furlanetto, che avevo apprezzato molto nella gara d’andata in campionato”.

Nel match d’andata il Bologna ha dovuto fare a meno dello squalificato Rabbi, una pedina importante nello scacchiere rossoblù. Potrebbe tornare titolare martedì?

“Non ho idea della formazione perché mancano ancora molti allenamenti prima della partita. Rabbi è un giocatore che sicuramente sarà della partita, non so se partirà dal primo minuto, questa decisione spetta a mister Zauri. È un calciatore importante perché ha cinque presenze in Serie A ed è un ragazzo che ha iniziato nella nostra scuola calcio. Ha vestito fin da piccolo i nostri colori, tiene alla maglia e quindi darà tutto”.

Rimanendo sempre in casa felsinea, ritiene che il risultato di martedì influirà sulla possibile chiamata in prima squadra di alcuni ragazzi?

“Quando si parla di settore giovanile, i risultati dovrebbero essere in secondo piano rispetto alla formazione sportiva dei ragazzi. Successivamente bisognerà fare tutte le valutazioni del caso, dal primo luglio ci siederemo e vedremo. In ogni caso, il valore dei ragazzi e della nostra squadra lo conosciamo”.

In conclusione, qual è secondo lei il vero punto di forza della Lazio a cui il Bologna deve prestare massima attenzione?

“La Lazio è una squadra temibile, può fare gol in qualsiasi momento. Il Bologna dovrà stare molto attento, il reparto offensivo biancoceleste è molto pericoloso. Queste sono partite che vanno interpretate e bisogna arrivarci con la mentalità giusta. Sono state fatte due scelte diverse per arrivare con la giusta consapevolezza alla partita di martedì. Ho saputo che la Lazio è in ritiro prolungato mentre il Bologna no, vedremo come andrà a finire. Serve arrivare all’appuntamento nel miglior modo possibile, sia sotto l’aspetto fisico che psicologico”.

