Euro 2020, ecco quando l’Italia giocherà i quarti di finale

L’Italia, nei tempi supplementari, è riuscita a vincere contro l’Austria per 2-1, conquistando dunque la qualificazione ai quarti di finale. l’avversaria si scoprirà domani in base a chi vincerà tra Belgio e Portogallo nella gara di Siviglia. Quel turno andrà in scena venerdì prossimo 2 Luglio alle ore 21 a Monaco di Baviera.

