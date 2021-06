Euro2020, Azzurri ai quarti: l’esultanza di Immobile e Acerbi – FOTO

L’Italia ai supplementari batte l’Austria e strappa il pass per i quarti di finale di Euro 2020. Ora ad attendere gli Azzurri nella gara di venerdì ci sarà la vincente tra Belgio e Portogallo. Intanto i giocatori, attraverso i social, esultano per il traguardo raggiunto; Immobile: “ L’obiettivo è rendervi orgogliosi di noi,nonostante le difficoltà,l’emozione non abbiamo mollato💙🇮🇹bravi ragazzi avanti così” e a seguire Acerbi:”Abbiamo sofferto tutti insieme e tutti insieme adesso ce ne andiamo ai quarti 🇮🇹💙“. Q uesti inoltre le foto postate dai biancocelesti impegnati con il ct Mancini:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

