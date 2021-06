EURO2020 | La Repubblica Ceca batte a sorpresa l’Olanda e vola ai quarti di finale

Dopo Danimarca e Italia, a sorpresa la Repubblica Ceca si qualifica per i quarti di finale di Euro2020. Nel primo match della giornata, infatti, i ragazzi di Silhavy hanno battuto per due a zero l’Olanda staccando il pass per il turno successivo grazie ad un’ottima gara nella quale a risultare decisivi sono stati anche gli episodi come l’espulsione del centrale juventino De Ligt in apertura di ripresa dopo la revisione al VAR. A consegnare la vittoria ai cechi, che ora affronteranno la Danimarca sabato 3 luglio alle 18, sono le reti di Holes al 68′ e di Shick all’ 80′.

