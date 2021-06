EURO2020, l’Italia sfiderà il Belgio ai quarti: battuto di misura il Portogallo

È il Belgio la sfidante dell’Italia ai quarti di finale di Euro2020. La squadra allenata da Roberto Martinez, ha battuto questa sera il Portogallo, con un 1-0 firmato T. Hazard. Nonostante le molte occasioni create, Ronaldo e compagni non sono riusciti ad agguantare il pareggio, uscendo definitivamente dagli Europei. Da segnalare, l’infortunio muscolare di Kevin De Bruyne a inizio secondo tempo, le cui condizioni sono da valutare in vista della sfida con gli azzurri. Venerdì alle ore 21:00 a Monaco di Baviera, la Nazionale guidata da Mancini, dovrà dunque battere i diavoli rossi per proseguire il cammino verso Wembley.

