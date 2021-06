EURO2020 | Olanda, De Ligt: “Eliminazione? Fa male. Partita persa per quello che ho fatto”

L’Olanda è a sorpresa fuori dall’Europeo. Decisiva la sconfitta rimediata agli ottavi di finale disputati oggi contro la Repubblica Ceca. Il 2-0 maturato in campo, è stato prevalentemente indirizzato dall’episodio dell’espulsione di De Ligt: il difensore della Juventus, ha infatti lasciato in dieci la propia squadra per un fallo di mano giudicato volontario. Lo stesso centrale, ha ammesso nel post-partita il suo errore, esprimendo tutto il suo dispiacere per l’eliminazione della propria Nazionale ai microfoni di NOS TV.

Queste le sue parole:

“Ovviamente, fa male. Fondamentalmente abbiamo perso la partita per quello che ho fatto. Con il senno di poi, non avrei dovuto lasciar rimbalzare il pallone. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: