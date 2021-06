Euro2020 | UEFA vieta bandiera arcobaleno a Budapest prima di Olanda-Repubblica Ceca

Gli Europei proseguono e non si placano le polemiche sui divieti imposti dall’UEFA sull’uso dei colori arcobaleno. Dopo il divieto di utilizzo di tali colori per illuminare l’Allianz Arena di Monaco, il massimo organismo del calcio europeo, avrebbe impedito a Bucarest, dove si sta per giocare Olanda-Repubblica Ceca, l’uso di bandiere arcobaleno allo stadio e nella zona dei tifosi orange. Lo riferisce il portavoce del KNVB Daan Schippers, il quale precisa inoltre come la federazione olandese non condivida tale decisione avendo anche dato il via alla campagna OneLove. Lo riporta Nos.nl

