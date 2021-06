Il Messaggero | Sarri dà l’ok al ritorno di Felipe Anderson

Il ritorno del Felipe prodigo. Da due anni si ripropone alla Lazio, stavolta può davvero essere accontentato. Era il figliolo prediletto di Lotito, non lo ha mai dimenticato. Sarri avrebbe voluto portarlo all’ombra del Vesuvio. È un’occasione low cost, va monitorata di giorno in giorno. Perché il brasiliano non è certo il preferito, non è ancora come scrivono in Spagna – a un passo, ma a 28 anni può tornare grande con Maurizio. Inzaghi lo aveva mollato, così Felipe era stato ceduto per circa 34 milioni nel 2018. Plusvalenza d’oro. Al West Ham pian piano si è spento, non è andata meglio in prestito al Porto, adesso è in scadenza fra un anno e può rientrare temporaneamente con obbligo di riscatto a 8 milioni a Formello. Tare prima non era interessato, adesso ci sta ripensando, ma vuole dimezzare il prezzo definitivo. Sarebbe la soluzione più facile per tamponare un esterno e non avere alcun dubbio sull’ambientamento. E pensare che era stato preso proprio Correa per sostituire Felipe Anderson, tre anni or sono. Ora è invece il Tucu al passo d’addio: il Psg fa sul serio. Il Messaggero/Alberto Abbate

