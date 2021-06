Il Tempo | Il ritorno di Felipe fa sognare i tifosi

Una voce rimbalzata dalla Spagna, che ha trovato conferme anche in Italia. Il ritorno di Felipe Anderson non è un’idea così lontana dalla realtà. Dopo aver lasciato Formello, il brasiliano non è più riuscito a essere decisivo quanto con la maglia biancoceleste. Una gran parte dei tifosi della Lazio lo vorrebbe di nuovo nella Capitale, sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Sarri. Ma andiamo con ordine. Ieri pomeriggio si parlava di un accordo ai dettagli per il ritorno del numero 10, affare in dirittura d’arrivo. La verità dei fatti è che c’è stato un contatto tra l’entourage del calciatore e la società nella serata di venerdì. Felipe Anderson si è proposto alla Lazio, il nuovo allenatore sarebbe ben contento di accoglierlo come rinforzo per l’attacco. Non rientra più nei piani del West Ham, ha il contratto in scadenza nel 2022 e gli Hammers sono disposti a lasciarlo partire per una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro e solo a titolo definitivo (lo avevano pagato 38). Si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Intanto il casting degli esterni va avanti. Il nome in pole rimane sempre quello di Brandt, ma è in buona compagnia. Nelle ultime ore infatti sarebbe tornata in voga la candidatura di Shaqiri, in uscita dal Liverpool. Vanno avanti i contatti anche sul fronte Basic. Il regista del Bordeaux, valutato 12 milioni dai francesi, ha aperto alla possibilità di trasferirsi in biancoceleste. La Lazio ha intensificato il percorso esplorativo da circa 48 ore, piazzando il sorpasso sul Napoli. Dalla Francia invece si parla di un affondo del Psg per Correa: l’offerta sarebbe di 25 milioni più bonus e l’inserimento di una contropartita. Si tratterebbe di Rafinha, pallino di Tare ai tempi del Barcellona (nella stessa sessione si trasferì in prestito all’Inter). Novità in vista anche sul fronte dello staff a disposizione di Sarri. L’ex centrocampista della nazionale turca, Emre Belozoglu, sarebbe pronto a lasciare Istanbul e sbarcare a Roma nelle vesti di collabora tore tecnico. Con l’arrivo di luglio è previsto l’inizio della rivoluzione. Il Tempo/Daniele Rocca

