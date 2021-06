Italia-Austria, la delusione di Alaba: “Sconfitta difficile da accettare”

La vittoria dell‘Italia contro l’Austria consente agli Azzurri di staccare il pass per i Quarti di Finale, in attesa di scoprire la sfidante tra Belgio e Portogallo. Una gara sofferta, sbloccatasi solo ai tempi supplementari, dove ad avere alla meglio sono stati gli uomini di Mancini grazie alle reti di Chiesa e Pessina. Se l’umore degli Azzurri è alle stelle, ben diverso è quello dei calciatori austriaci. Uno di loro, il difensore del Real Madrid David Alaba non ha nascosto tutto il suo rammarico ai microfoni di ORF: “Non è facile dirlo a parole. Possiamo essere orgogliosi di noi stessi, l’Austria può essere orgogliosa di noi. Abbiamo dato tutto, ma alla fine non siamo stati premiati per la nostra prestazione. Questa sconfitta è davvero difficile da accettare”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: