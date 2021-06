La Croazia perde Ivan Perisic: positivo al Coronavirus

La Croazia domani, nella sfida per gli ottavi dell’Europeo contro la Spagna a Copenaghen, non potrà contare su Ivan Perisic, che ieri è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato la Federcalcio croata.

Per l’ala tattica dell’Inter il torneo è probabilmente finito, a prescindere dall’eventuale qualificazione della sua squadra. Perisic è il bomber dei croati a Euro 2020, dal momento che è andato a segno due volte in tre partite: contro la Repubblica Ceca e Scozia. Il giocatore come si legge nella nota ufficiale “osserverà un periodo di 10 giorni d’isolamento e non parteciperà alle partite della Nazionale croata durante questo periodo”. “L’equipe medica ha isolato Ivan dagli altri componenti della Nazionale e immediatamente informato della situazione le autorità epidemiologiche competenti, fornendo le prove di avere adottato le misure necessarie per prevenire la diffusione del coronavirus”, aggiunge la Federazione, specificando di avere ricevuto i risultati del test del giocatore ieri sera. Tutti gli altri giocatori e lo staff sono risultati negativi.

