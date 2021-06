Nazionale, attesa per Belgio-Portogallo: gli azzurri seguono la sfida intorno ad un barbecue

È da poco iniziata Belgio-Portogallo, la sfida che decreterà la squadra che affronterà l’Italia ai quarti di finale di Euro2020. Nel frattempo, gli azzurri di Roberto Mancini si godono un pò di riposo attorno d un barbecue di squadra, organizzato in giardino. Dopo la vittoria di ieri raggiunta ai supplementari con l’Austria, la squadra ha svolto nel pomeriggio odierno dei lavori in piscina ed in palestra. Domani invece, quando già si conoscerà la sfidante dell’Italia, riprenderanno i regolari allenamenti, in vista della prossima gara in programma a Monaco.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: