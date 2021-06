Play-out Primavera1, Castigliani mette in ansia i biancocelesti in vista del match di ritorno | FOTO

Ribaltare il pareggio beffardo dell’andata regalandosi una salvezza molto sofferta. Questo l’obiettivo della Lazio Primavera che dopo l’1-1 interno di qualche giorno fa nell’andata del play-out contro il Bologna, si prepara allo scontro di ritorno di martedì pomeriggio tensione e problemi di formazione. I biancocelesti, infatti, dopo aver recuperato Armini e Ndrecka rischiano due forfait pesanti per la gara di Casteldebole: oltre a Floriani uscito per infortunio mercoledì scorso, preoccupano i fastidi al ginocchio di Castigliani che oggi via social ha pubblicato una foto nel corso delle terapie mentre tramite le emoticons dimostrava un dispiacere abbinato alla speranza di poter scendere in campo.

