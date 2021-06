SOCIAL | La Lega Serie A gioca sui nomi degli ex giocatori francesi: presente anche una vecchia conoscenza della Lazio | FOTO

Tempo di relax e vacanze per la Serie A che, attraverso i propri profili social, si diverte a stuzzicare i suoi followers con tanti piccoli giochi a tema. L’ultimo in ordine di tempo riguarda quattro ex calciatori francesi del nostro campionato di cui viene chiesto semplicemente il nome: tra questi, uno del Milan, uno dell’Inter e uno del Torino ecco spuntare Djibril Cissè, l’ex Liverpool passato nella capitale solamente per sei mesi dall’estate del 2011 fino al gennaio successivo e capace di realizzare con l’aquila sul petto 5 reti e 8 assist in 27 presenze totali.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: