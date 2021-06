SOCIAL | La Serie A celebra Luis Alberto: “El Mago” | FOTO

Non sono bastati 9 gol, 4 assist e una stagione da protagonista non sono bastati per ottenere la convocazione all’Europeo, ma certamente sono stati sufficienti per essere celebrato dai tifosi laziali e dalla Serie A. Stiamo parlando di Luis Alberto, il centrocampista tutto estro e qualità che negli anni ha fatto innamorare i sostenitori biancocelesti tanto da meritarsi l’appellativo Mago, ripreso poi oggi dai profili social della Serie A che hanno deciso di celebrarlo con una foto mentre esulta davanti alla telecamera. Luis Alberto, metabolizzata la delusione Europei, ricarica le pile e si prepara per un altro ano da protagonista: mister Sarri lo aspetta.

