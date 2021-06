SOCIAL | Milinkovic si gode il meritato riposo: “Sergente in vacanza. Addominali rimasti a Roma” | FOTO

La nuova Lazio ricarica le batterie in vista di una nuova stagione che si premette molto intensa e divertente. I calciatori biancocelesti, in vacanza con le rispettive famiglie, si godono i pochi giorni di relax rimasti sparsi per le mete turistiche più disparati mentre si preparano ad un nuovo inizio targato Sarri. Foto, video e momenti divertenti condivisi via social fanno divertire i tifosi biancocelesti con Milinkovic che non perde occasione per ribadire le sue doti da leader anche durante le ferie: “Sergente in vacanza. Addominali rimasti a Roma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

