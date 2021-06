Belgio-Italia, gli azzurri si inginocchieranno: la nota della FIGC

Dopo alcuni giorni in cui si è discusso riguardo la questione dell’inginocchiarsi o meno prima delle partite come forma di protesta contro il razzismo e le parole del capitano della nazionale italiana Giorgio Chiellini, la Figc, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere che l’Italia si inginocchierà solamente per solidarietà nei confronti della squadra avversaria e non per la forma di protesta in sé. Questa la nota: “Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: