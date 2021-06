Belgio-Italia, le condizioni di Hazard e De Bruyne in vista del match di venerdì

Nella partita di ieri sera tra Belgio e Portogallo, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, due tasselli fondamentali della squadra qualificata per i quarti contro l’Italia, il Belgio per l’appunto, ovvero Hazard e De Bruyne hanno lasciato anzitempo il campo per due infortuni. Il pensiero di tutti è stato subito il match che andrà in scena a Monaco venerdì contro la Nazionale Italiana, partita in cui sono a rischio entrambi. Secondo quanto riportato dal portale belga Nieuwsblad per De Bruyne si nutrono ancora delle speranze, con degli esami strumentali in vista e la volontà di forzare il recupero per la partita, mentre per l’Hazard la situazione è più complessa, dato che lo stesso portale belga parla addirittura di possibile torneo finito per l’esterno del Real Madrid.

