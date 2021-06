CALCIOMERCATO | Brandt-Lazio, Schira: “Pronta offerta ufficiale dei biancocelesti al Borussia Dortmund”

Si sta costruendo la Lazio di Maurizio Sarri sulla base del 4-3-3. Il club biancoceleste è alla ricerca degli esterni offensivi giusti per affiancare la punta centrale, ovvero Ciro Immobile. In questi giorni è stato accostato Julian Brandt del Borussia Dortmund. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Lazio sta lavorando per portare nella Capitale il classe 96′ tedesco e sarebbe pronta a fare l’offerta ufficiale al Dortmund: prestito a 3/4 milioni di euro, con diritto di riscatto a 21/22 milioni che, in caso di qualificazione da parte dei biancocelesti alla Champions League 2022/2023, diventerebbe obbligo di riscatto.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2021