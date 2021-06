CALCIOMERCATO – Dall’Inghilterra, il Liverpool pensa a Brandt per il dopo Wijnaldum: Shaqiri resta un’opzione per la Lazio

La Lazio è alla ricerca di esterni da regalare a Maurizio Sarri, indispensabili per il nuovo modulo he il tecnico toscano darà alla sua squadra. Sonon molti i nomi fatti negliuultimiim giorni, ma il sogno che si è trasformato negli ultimi tempi in qualcosa di più concreto, si chiama Julian Brandt. L’esterno offensivo in forza al Borussia Dortmund, sarebbe il giocatore perfetto che andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno sinistri, nell’attacco biancoceleste. Viene valutato più di 20 milioni, ma la Lazio avrebbe già avviato la trattativa sulla base di un prestito di 3/4 milioni più diritto di riscatto a 20/21, che diventerebbe obbligo in. caso di raggiungimento della Champions League. Il sogno, può realmente concretizzarsi, ma l’operazione rimane comunque complicata visto il calibro del giocatore. Non a caso, secondo quanto riportato dal sito web thisisanfeld.com, anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul tedesco. I Reds sono alla ricerca di un centrocampista offensivo, che possa rimpiazzare l’ormai ex Wijnaldum, passato al PSG. Klopp stima molto Brandt, tant’è che già nel lontano 2017 aveva tentato il connazionale che ai tempi militava tra le file del Bayer Leverkusen. In quell’occasione il centrocampista scelse di rinnovare rimanendo in Bundesliga, con la Società inglese che scelse poi di virare acquistando Mohamed Salah. Se l’interesse nei confronti di Brandt dovesse farsi maggiore da parte del Liverpool, i Reds sarebbero pronti ad offrire alla Lazio un’alternativa. Si tratta di Xherdan Shaqiri, esterno offensivo ma anche trequartista spesso circolato in orbita biancoceleste. Lo svizzero, sarebbe anche un obbiettivo ella Roma, la richiesta è 13 milioni senza alcun tipo di prestito. Si aprono gli scenari di mercato, con la Lazio protagonista alla ricerca di regalare un colpo importante a tifosi ed allenatore.

