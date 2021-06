CALCIOMERCATO – Felipe Anderson può davvero tornare alla Lazio. L’agente non smentisce: “Chi lo sa…”

Lo hanno chiesto da tempo i tifosi a gran voce il ritorno di Felipe Anderson in maglia biancoceleste. Adesso l’affare può essere concreto, con la Lazio intenzionata a riportare Pipe a Roma come esterno del 4-3-3 targato Sarri. Il ds Tare sta lavorando per limare i dettagli con il West Ham cercando di abbassare le pretese, con il giocatore che viene valutato 8 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com ci sono spiragli della buona riuscita dell’affare anche da parte dell’agente. Kia Ava Joorabchian, è meno intransigente del solito. I suoi secchi “No” su un possibile avvicinamento alla Lazio sono tramutati in un “Nulla di nuovo, ma chi lo sa…”. La Lazio tenterebbe il secondo cavallo di ritorno.

