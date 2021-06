Calciomercato Lazio, bloccato Hysaj: si chiude in settimana

Hysaj sembra essere ad un passo dalla Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista Manuele Baiocchini la Lazio avrebbe bloccato, infatti, il terzino albanese in uscita dal Napoli con un contratto di tre anni con opzione per il quarto. Inoltre la chiusura dell’operazione potrebbe avvenire già in settimana.

