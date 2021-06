Calciomercato Lazio, nome nuovo per l’esterno d’attacco: a Sarri piace Berardi del Sassuolo

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, oltre all’allenatore, anche il modulo cambierà. Dopo cinque anni di 3-5-2 con mister Inzaghi, l’allenatore toscano è per il 4-3-3. Sul mercato, dunque, si sta lavorando per costruire un squadra di livello, sulla base del 4-3-3. Servono esterni d’attacco: come riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, i biancocelesti sono già su Julian Brandt, esterno classe 96′ del Borussia Dortmund, che è la priorità, e sul possibile ritorno in biancoceleste di Felipe Anderson. Ma, per l’esterno d’attacco, è stato accostato un nome nuovo ai biancocelesti: a Maurizio Sarri piace molto Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e della Nazionale. Sarebbe perfetto per il 4-3-3. Probabilmente in questa sessione di calciomercato Berardi lascerà il Sassuolo. Il club neroverde lo valuta intorno ai 40 milioni di euro ma, se qualcuno fosse davvero interessato all’esterno italiano, si troverebbe una soluzione. Dall’estero sono arrivati timidi sondaggi, mentre in Italia ci sono due strade: appunto la Lazio, a maggior ragione in caso di cessione di Joaquin Correa, e il Milan, visto che per Stefano Pioli è il migliore in quel ruolo.

