CALCIOMERCATO – Rudy Galetti: “Luis Alberto potrebbe partire. Ostacolo valutazione”

Sono le giornate più calde del mercato prima dell’apertura ufficiale del calciomercato il 1 luglio. Intanto secondo quanto riportatoda Rudy Galetti, giornalista e opinionista a Sportitalia, il futuro di Luis Alberto potrebbe essere lontano dalla Lazio. Scrive così sui social: “Il giocatore in scadenza nel 2025, avrebbe dato il suo ok ad un’esperienza lontano da Roma. Ostacolo principale ad ogni tipo di trattativa la valutazione che la Lazio fa del centrocampista (€60M)”.

