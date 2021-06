CdS | I tifosi aspettano Sarri, arriverà per il raduno. Possibili nuovi ingressi nello staff

La Lazio, o meglio i tifosi biancocelesti, aspettano Maurizio Sarri che dopo l’ufficialità dell’arrivo a Roma non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione a causa della situazione contrattuale che fino al 30 giugno lo tiene legato ai bianconeri (i quali hanno pagato 2,5 milioni di penale per il mancato rinnovo). Nessuna paura, però perché il tecnico toscano è pronto a prendere il comando della Lazio quasi sicuramente il 7 luglio quando inizierà il raduno prima della partenza per Auronzo in programma il 10 luglio. In biancoceleste Sarri potrebbe portare con sé, oltre ai nomi già noti di Marusciello, Ranzato, Losi, Picchioni, Ianni e Nenci anche qualche altro collaboratore. In sospeso al momento ci sarebbero due altri nomi tra cui quello dell’ex interista Emre Belozoglu che nell’ultima parte di stagione al Fenerbahce ha ricoperto il ruolo di ds e tecnico dopo l’esonero di Bulut. Emre potrebbe entrare nello staff di Sarri come ulteriore vice, seppur starebbe ancora ragionando sulla proposta ricevuta anche dal ct della Turchia Gunes. Il nuovo organico di Sarri va pian piano delineandosi, mentre si ragiona anche sulla durata della preparazione estiva. Infatti, se il ritiro di Auronzo di Caodre andrà in scena dal 10 al 28 luglio con 4 amichevoli in programma alle 18.30, la seconda fase della preparazione, che potrebbe scattare il 1 agosto, è ancora in via di definizione tra mete sedi italiane ed estere. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: