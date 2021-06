CdS | Lazio, situazione terzini: inizia una settimana decisiva. Smentito l’interesse per Hincapiè

La nuova Lazio, lentamente, prova a prendere forma alla ricerca di rinforzi in difesa, a centrocampo e sul fronte offensivo. Una delle situazioni più calde da monitorare dalla parti di Formello riguarda la situazione terzini, un ruolo inedito per la ex Lazio di Simone Inzaghi che passerà dopo cinque anni alla difesa a quattro. A tal riguardo, come riporta Il Corriere dello Sport, sta per iniziare una settimana molto importante. Hysaj rimane l’indiziato numero uno ad arrivare nella Capitale, a giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo con l’albanese che giovedì sarà ufficialmente svincolato dal Napoli, mentre un altro profilo da tenere in considerazione è Fabrizio Angileri del River Plate che ha una clausola di 7 milioni di euro e accetterebbe subito la destinazione biancoceleste, con il tecnico degli argentini Gallardo che vorrebbe la sua permanenza. È una corsa a due, con le altre piste (Augustinsson, Grimaldo e Nuno Tavares) in secondo piano, mentre, come sempre riportato dal quotidiano romano, da Formello smentiscono l’interesse per Hincapiè, ieri accostato alla Lazio dai media sudamericani.

