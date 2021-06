EURO2020, la Spagna vola ai quarti con un rocambolesco 5-3: battuta la Croazia ai supplementari

La Spagna vola ai quarti di finale, anche se con molte difficoltà: la Croazia infatti, ha fatto di tutto per tenere a galla il risultato, spingendo e non mollando fino all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Una partita quella disputata oggi allo stadio Parken di Copenaghen, ricca di gol ed emozioni. Nel primo tempo, è la Croazia a passare in vantaggio grazie ad un clamoroso errore di Unai Simón: il portiere spagnolo, ha mancato clamorosamente il pallone permettendo al pallone di terminare in rete. Un errore a dir poco goffo, che ha messo in salita la partita della Spagna. Il pareggio di Sarabria ha sistemato poi le cose per La Rioja, che ha poi dilagato con Azpiculeta e Ferran Torres. Sembrava tutto finito, ma la Croazia ha reagito rimettendo in piedi la gara negli ultimi minuti prima con Orsić, poi con il subentrato Pasalić allo scadere. Un 3-3 finale che ha mandato le due squadre ai supplementari, dominati e vinti dalla Spagna grazie alle reti di Morata e Oyarzabal. La Croazia viene dunque eliminata da Euro2020, ma esce tra gli applausi dei suoi tifosi per la bellissima prestazione offerta. La Nazionale allenata da Luis Enrique invece, si aggiudica il passaggio ai quarti di finale.

