EURO2020, Schinas (vicepres. CE): “Finale a Wembley? Ho i miei dubbi, l’Uefa deve decidere con cura”

Il vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas, ha parlato della possibilità di spostare le semifinali e la finale di Eruo2020 da Wembley. L’aumento di contagi in Inghilterra desta un pò di preoccupazione, motivo per cui in molti spingono per cambiare la sede in cui andranno in scena le ultime gara dell’Europeo.

Queste le sue parole:

“Non ne abbiamo discusso in Commissione, non spetta a noi ma all’Uefa decidere. Tuttavia, quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i miei dubbi sulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali a Wembley in uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’Ue. Bisogna che ci sia una certa simmetria e proporzionalità. Credo che l’Uefa debba decidere con cura, è una decisione che va presa con cognizione di causa”.

