Il Messaggero | Lazio, a centrocampo si spinge per Basic: sorpasso sul Napoli nelle ultime ore

Il tempo stringe, per consegnare a Sarri una Lazio pronta o quasi per il ritiro di Auronzo di Cadore, è necessario chiudere i primi colpi. Oltre al reparto offensivo dove restano caldi i nomi di Felipe Anderson e Brandt, la Lazio lavora con insistenza alla ricerca di un centrocampista polivalente dai piedi buoni che potrebbe sostituire Leiva o Luis Alberto. Come riportato da Il Messaggero, l’identikit descritto risponderebbe al nome di Toma Basic, classe 1996 in forza al Bordeaux sul quale la Lazio avrebbe messo gli occhi superando nelle ultime ore anche la concorrenza del Napoli. I biancocelesti contano di chiudere l’affare per una cifra intorno ai 10 milioni, mentre Loftus-Cheek e Damsgaard rimangono le alternative più quotate.

