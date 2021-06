Il Messaggero | Lazio, tridente da urlo: Felipe Anderson con Immobile e Brandt

Non si ferma l’entusiasmo in casa Lazio con i tifosi biancocelesti che dopo l’arrivo di Sarri sperano nel grande ritorno di Felipe Anderson. Il brasiliano, scontento delle esperienze al West Ham e al Porto, vuole tornare a Roma (è pronto a dimezzarsi quasi l’ingaggio) per giocarsi le sua carte dopo l’addio di Inzaghi. Sarri lo stima, e ciò sarebbe stato confermato anche in una telefonata, mentre Tare ha spianato la strada nel colloquio con il manager Kia Joorabchian con la l’affare che sarebbe impostato su un prestito con obbligo di riscatto intorno ad 8 milioni (cifra che i biancocelesti vorrebbero abbassare). Dopo tre anni, Felipe Anderson sembra così pronto a tornare nella Capitale ritrovando Ciro Immobile e forse il costoso Brandt che la Lazio non molla. Già trovata l’intesa con il padre del calciatore per un quadriennale da 3,5 milioni, si aspetta la cessione di Correa per lanciare l’affondo da 25 milioni al Borussia Dortmund. Lo riporta Il Messaggero

