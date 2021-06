Il Messaggero | Sabatini incensa Lotito e svela un retroscena: “La sua Lazio un vero prodigio. Una volta per la rabbia gli rovesciai le pizze addosso”

Non è mai scontato l’ex direttore sportivo di Lazio e Roma Walter Sabatini che, in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero questa mattina ha commentato la situazione delle squadre romane elogiando il lavoro del presidente biancoceleste Claudio Lotito: “Sarri alla Lazio non me lo aspettavo, un’ottima mossa, non avrei mai pensavo che Lotito potesse stipendiare un tecnico tre milioni l’anno. Mica come ai miei tempi, che disputavamo la Champions League con Mutarelli e Cribari, con tutto il rispetto. Va riconosciuto che Lotito è un grande presidente, la Lazio rappresenta un vero prodigio negli ultimi quindici anni, conti in ordine, squadra sempre competitiva”. Apprezzamento e stima, dunque, verso Lotito per Sabatini che ricorda anche un retroscena con il numero uno biancoceleste: “Una volta arrivai a Villa San Sebastiano insieme ad Angelozzi per parlare di Ledesma. Lotito mi inveì contro, lui che che si presenta agli appuntamenti con tre ore di ritardo. Mi arrabbiai così tanto che gli rovesciai addosso le pizze prese per la cena. Però con Claudio è stata una guerra molto bella”.

