Iniziano i lavori per la Lazio 2.0, tanti esuberi ma solide basi su cui ripartire. Biancocelesti in cantiere

Ancora due giorni e qualche ora e poi si aprirà ufficialmente il calciomercato. La sessione estiva prenderà il via il 1 luglio 2021 per chiudersi poi il 31 agosto 2021. Qualche club ha gia messo assegno qualche colpo anticipato in vista della prossima stagione, anche le big hanno prima dovuto risolvere il toto-allenatore. Le sette sorelle hanno visto, tutte o quasi, saltare il proprio allenatore chi per ovvi motivi legati agli obiettivi mancati e gli scarsi risultati, chi per problemi economici e chi anche in modo in aspettato al pari di un ‘tradimento’. Il prossimo sarà il campionato dei big allenatori, tanti ritorni dopo anni di stop, un ritorno in Italia (terra in cui aveva fatto la storia) e vecchi amori che poi ritornano. Ha sopreso più di tutte la Lazio di Claudio Lotito, che dopo aver quasi chiuso (con una stretta di mano) il rinnovo di Simone Inzaghi l’ha dovuto salutare lasciandolo partire in direzione Milano. Una giornata particolare l’addio di Simone che ha lasciato rabbia e sconforto in alcuni tifosi. La società scossa dal tradimento e desiderosa di un cambiamento radicale ha chiamato sulla propria panchina un vero Comandante, che aveva riposato abbastanza: Maurizio Sarri. L’uomo del bel gioco, ma che sa togliersi anche le sue soddisfazioni. Adesso spetta a lui e Tare ridisegnare la nuova Lazio.

IL PIANO

Seduti a tavolino Tare e Sarri hanno limato i dettagli del mercato, con garanzie importanti e acquisti di profili validi per costruire il famoso 4-3-3. Non c’è bisogno dei nomi ma delle caratteristiche, un insieme di capacità e funzionalità al servizio del tecnico per rendere la squadra al meglio. Una rosa che ha bisogno di ringiovanire e di cambiare, dopo 5 anni di 3-5-2 adesso serve qualcosa di diverso. Si parte dalla porta con Reina e Strakosha propensi a restare, l’albanese dovrà decidere se rinnovare o partire ad un anno dalla scadenza e questa sarà una valutazione che prenderà il tecnico il 7 luglio al raduno prima del ritiro. In difesa si cambia totalemente, via i movimenti e gli schemi tattici della difesa a 3 e si passa a 4 con la ricerca di almeno un terzino destro. Lazzari in bilico per lo scarzo appeal con il ruolo e potrebbe partire o rimanere da riserva. Il nome caldo è quello di Hysaj, pupillo di Sarri in epoca Napoli e svincolato a partire dal 30 giugno: un vero affare per le casse biancocelesti. A sinistra è arrivato Kamenovic, un colpo già annunciato da tempo, ma che ha sostenuto le visite mediche agli inizi di giugno. Terzino sinistro, giovane con una buona tecnica individuale, con cm e muscoli da mettere a disposizione. Questione Radu: ha rinnovato con il club sino al 2023 e potrà essere il jolly di Sarri o come centrale o come terzino sinistro. Ancora a sinistra c’è Marusic, in bilico con la questione rinnovo. Il montenegrino viene da una grandissima stagione, la migliore da quando è alla Lazio, e vuole decidere sul suo futuro. Kezman sarà presto a Roma per incontrare la società. Al centro preoccupa Luiz Felipe per l’alto tasso di infortunii, ma la speranza è che il suo calvario sia finito da dopo l’operazione alla caviglia. Acerbi perno fisso e non verrà messo in discussione, mentre servirà un sostituto di Luiz Felipe per puntellare la difesa. Le dolenti note arrivano dal centrocampo in su, dove i biancocelesti sono chiamati ad un vero e proprio cambio: centrocampo a 3 e non più a 5 con Luis Alberto e Milinkovic-Savic titolari indiscussi. E’ scattata la ricerca del mediano, un Lucas Leiva avanti con l’età e non più in grandissima forma non garantisce sicurezza. Serve novità e freschezza: il profilo rimbalzato in questi giorni è quello di Lucas Torreira, mediano interessante 25 anni ma smentito duramente dal ds Tare. Da valutare poi ci sono sempre Cataldi, Escalante e Akpa Akpro che Sarri è curioso di vedere per capire se potranno trovare spazio nella Lazio del futuro. Si passa agli esterni alti, di cui il club di Lotito è sprovvisto e su cui bisogna lavorare parecchio. Da pochi giorni è esploso un vecchio nome: Felipe Anderson. Giocatore di qualità, fantasia ma anche di poca continuità. Ideale per il 4-3-3 ma sarebbe il seconda cavallo di ritorno dopo la prova Hoedt. Rischioso, ma gradito alla piazza. Si lavora anche per Brandt, in forza al Borussia Dortmund e gradito a Sarri. L’esborso sarebbe tra i 20 e i 25 milioni, ma si lavora per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tare e l’entourage del 25enne hanno parlato a lungo, le prossime giornate saranno importanti. Davanti tutto fermo per ora con Muriqi e Immobile sicuri di restare, mentre per Caicedo tutto tace. Il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e non sembrano esserci spiragli per un rinnovo.

MONETIZZARE

Con la mancata Champions la Lazio ha bisogno di monetizzare e per ora sembra essere Correa il pezzo pregiato a cui poter rinunciare. Lotito vuole almeno 40 milioni, cifra che permetterebbe gli acquisti giusti per la Lazio sarriana. Tante squadre sull’argentino, prima interesse in Inghilterra, ora anche in Francia con il PSG intenzionato a non fermarsi sul mercato puntanto sul giocatore biancoceleste. In bilico c’è anche Lazzari, fondamentale per il 3-5-2 ma meno per il 4-3-3. La Lazio potrebbe privarsene a fronte di un’importante offerta tra i 20 e i 22 milioni di euro. L’Inter, proprio dell’ex Inzaghi, ha mostrato un interesse dopo l’uscita di Hakimi ma nulla di più. Il 30 giugno Formello si riempirà di tutti i giocatori andati in prestito, e che potrebbero essere sfruttati per fare cassa ma anche essere rivalutati dal neo tecnico. Vavro, Jony, Lukaku, Kiyine, Andrè Anderson, Tiago Casasola, Patryk Dziczek, Fabio Maistro, Cedric Gondo, Riza Durmisi, Emanuele Cicirelli, Bobby Adekanye, Simone Palombi, Cristiano Lombardi, Alessandro Rossi, Marius Adamonis, Luca Falbo, e Jorge Silva. Tanti esuberi da piazzare per cercare fondi da reinvestire. Da valutare ci saranno poi anche Patric e Fares, con l’egiziano possibile partente verso il Torino di Urbano Cairo. E’ una Lazio da rifondare, ma era ciò che ci voleva dopo un lunghissimo ciclo di vittorie e soddisfazioni.

