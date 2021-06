Italia-Belgio, Vermaelen: “Azzurri squadra affiatata e con esperienza. Sconfitta del 2016? Non guardiamo indietro”

L’Italia si appresta ad affrontare il Belgio nella prossima sfida valida per i quarti di finale di Euro2020. Un avversario ostico, contro cui servirà mettere in campo una grande prestazione per passare al prossimo turno. In merito alla gara in programma questo venerdì alle 21:00, è intervenuto il difensore dei Diavoli rossi Thomas Vermaelen. Il centrale ha commentato il cammino degli azzurri all’Europeo, analizzando poi l’incontro.

Queste le sue parole:

“La partita col Portogallo è stata bella, con tante emozioni, ma ora dobbiamo concentrarci per venerdì perché ci sarà una nuova gara importante contro un buon avversario come l’Italia. Europei del 2016? Non dobbiamo guardare così indietro. Tutti sanno quali sono le nostre ambizioni, possiamo solo fare del nostro meglio, ragionando partita dopo partita. Ci teniamo davvero ad andare avanti. L’Italia non ha molti giocatori che creano opportunità ma hanno una base stabile. È una squadra affiatata e con esperienza, che sa vincere le partite. I punti di forza degli azzurri? Li scopriremo in questi giorni, ma sanno creare le palle gol. Hanno segnato procurandosi diverse occasioni, dobbiamo fare attenzione come con il Portogallo”.

