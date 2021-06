Lazio Women, accordo biennale con Ohrstrom per la porta

Secondo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com la Lazio Women avrebbe raggiunto un accordo per un contratto biennale con Ohrstrom, portiere della Fiorentina Femminile. Sarebbe stato decisivo, in questo caso, l’intervento di coach Carolina Morace che avrebbe convito Ohrstrom a trasferirsi in biancoceleste.

